السعودية تطلق أول منصة رقمية للمخاطر الجيولوجية

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الثلاثاء، منصة قاعدة المخاطر الجيولوجية؛ بهدف إتاحة البيانات الزلزالية كصفحة إلكترونية رقمية تشتمل على جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات الزلزالية والخرائط في السعودية وما حولها.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن المنصة التي تم تدشينها بالتزامن مع انعقاد مجلس إدارة الهيئة الـ44 تُعجل في تفعيل الاتفاقيات والطلبات التي تقوم الهيئة بتنفيذها كالدراسات وتقييم الخطورة الزلزالية في المواقع المختلفة، مشيرا إلى أنها ستسهم في تقديم الحلول الفنية لدرء المخاطر المحتملة مستقبلاً وستدعم دراسات تحسين البنى التحتية، بالإضافة إلى أنها ستضم الكثير

من البيانات الزلزالية التي ستسهم في دعم الأبحاث ونشر ثقافة المخاطر الجيولوجية.

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وأضاف أن منصة المخاطر الجيولوجية تعد أول منصة علمية رقمية تثقيفية للمخاطر في المملكة، حيث تمكن المستخدم من استعراض بيانات النشاط الزلزالي في كل مكان وتتيح له أيضا الإطلاع على البيانات والخرائط ذات العلاقة، والحصول على المعلومات بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى أنها تمكن الباحثين والمختصين من طلب تلك البيانات واستخدامها في الدراسات البحثية العلمية.