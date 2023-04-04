السديس يؤكد اهتمام المملكة بالمخطوطات العربية

ياسر رشاد - القاهرة - شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على اهتمام المملكة بالمخطوطات العربية، مشيرا إلى أن مكتبة الحرم المكي الشريف تعد من أقدم وأهم المكتبات بالعالم الإسلامي، وذلك يعود إلى سبب جذورها العريقة الممتدة عبر التاريخ.

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وقال السديس - بمناسبة اليوم العالمي للمخطوط العربي، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) - إنه في عام 161 هجرية أمر الخليفة العباسي محمد المهدي ببناء قبتين في صحن المطاف إحداهما للسقاية والرفادة والأخرى لحفظ المخطوطات، حتى أصبحت مركزا علميا معرفيا ثقافيا عالميا بارزا، موضحا أنه في عام 1357

هـ حدثت النقلة النوعية للمكتبة عندما أمر المؤسس الملك عبدالعزيز بتسمية المكتبة باسمها الحالي "مكتبة الحرم المكي الشريف" إيماناً بضرورة تنمية روافد العلم والمعرفة.

وأشار السديس إلى أن المخطوطات هي نواة مكتبة الحرم المكي الشريف التي انطلقت منها وتطورت على مَرّ العصور، كما أن المخطوطات هي الوسيلة التي كان يحفظ من خلالها العلم وتنتقل بها المعلومات من جيل إلى جيل، وتضم المكتبة آلاف المخطوطات الأصلية والمصورة.