الشرطة تداهم مقر حزب الشعب الأوروبي ببروكسل.. مالقصة

ياسر رشاد - القاهرة - داهمت الشرطة البلجيكية ومحققون ألمان، اليوم الثلاثاء، مقر حزب الشعب الأوروبي، المنتمي ليمين الوسط، في إطار تحقيق يُجرى بألمانيا.

وقال الحزب، الذي ينتمي له معظم أعضاء البرلمان الأوروبي، في بيان، إن ممثلين للسلطتين البلجيكية والألمانية زاروا مقره في بروكسل اليوم الثلاثاء.

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وذكر البيان أن الزيارة ترتبط بتحقيق في ولاية تورينجن الألمانية، دون تفاصيل.

وأضاف الحزب في بيان: نتعاون بكل شفافية مع

السلطات المعنية ويقدم كل المعلومات والوثائق ذات الصلة.

وأفاد البيان أنه لا يمكن كشف مزيد من المعلومات إذ أن التحقيق في ألمانيا لا يزال مستمرا.

ولحزب الشعب الأوروبي أحزاب في 27 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي وأخرى خارج الاتحاد بينها دول غرب البلقان والنرويج وسويسرا وأوكرانيا.