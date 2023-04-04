رئيس فنلندا: عضويتنا في حلف الناتو لا تستهدف أحدا

ياسر رشاد - القاهرة - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن الناتو يتابع ملف انضمام السويد للحلف، وذلك بعد انضمام فنلندا رسميا اليوم لحلف شمال الأطلسي

وأكد ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أخفق، ولن يفلح في مواجهة الناتو.

رفع أعلام الناتو في هلسنكي تزامنًا مع انضمام فنلندا

وأضاف أمين عام الناتو: نسعى لوضع اللمسات الأخيرة حتى تصبح السويد عضوا في الحلف.

من جانبه، قال الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، إن بلاده ستلعب دورا مهما لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الناتو،

مشدداً بالقول: عضويتنا في الحلف لا تستهدف أحدا، ونحن نسعى دائما لحل النزاعات بالطرق السلمية.

وأكد نينيستو: لن نسمح لأحد أن يملي علينا ما يجب أن نفعله، مضيفا: نتطلع إلى انضمام السويد للحلف ونحن على اتصال معهم لأجل ذلك.

وأشار إلى عدم خوف بلاده من التهديدات الروسية الدائمة، قائلا: أصبحنا أكثر قوة ونستطيع الآن العيش بأمان.