بيسكوف انضمام فنلندا لحلف الناتو تعديًا على الأمن القومي الروسي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن انضمام فنلندا لحلف "الناتو" يُفاقم مجددا الوضع الأمني، مشيرا إلى أن توسيع الحلف يعد تعديًا على الأمن القومي الروسي.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: نعتقد أن هذا الانضمام يفاقم الوضع الأمني لأن توسع الحلف يعتبر تعديًا على أمننا والمصالح الوطنية لروسيا"..مضيفا: "هذا يجبرنا بالطبع على اتخاذ تدابير مضادة لضمان أمننا من الناحية التكتيكية والاستراتيجية"، لافتا إلى أن بلاده ستراقب عن كثب ما سيحدث في فنلندا بعد انضمامها إلى الحلف وبناءً على

ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات التي نعتبرها ضرورية.

وتابع المتحدث الصحفي للكرملين بالقول:إن مسألة انضمام فنلندا إلى الناتو تختلف اختلافًا جوهريًا عن مشكلة أوكرانيا، حيث إن فنلندا لم تكن أبدًا مناهضة لروسيا ولم يكن لدينا نزاعات معها"، مشيرا إلى أن انضمام أوكرانيا للحلف أكثر خطورة بكثير وأن هذا فرض الحاجة إلى العملية العسكرية الخاصة وتحقيق جميع الأهداف التي تم تحديدها لها.