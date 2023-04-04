الاحتلال يستولي على أراضي الفلسطينيين في بلدة نعلين غرب رام الله

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أمرا بوضع اليد على أراضي الفلسطينيين في بلدة نعلين غرب رام الله.

وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن الأمر يستهدف 20 دونما من أراضي الفلسطينيين لصالح توسعة نقطة عسكرية تابعة للاحتلال في المنطقة، مشيرة إلى أن الأمر محدد حتى تاريخ 31/12/2027.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين بالضفة الغربية

كانت حكومة بنيامين نتنياهو قد أقرت سابقا

بناء 15 مستوطنة جديدة، كانت مجرد بؤر غير شرعية وفق المقاييس الإسرائيلية, كما أقرت استعادة 4 مستوطنات في شمال الضفة، أخلتها حكومة شارون عام 2005، وكذلك أقرت تشييد 9400 شقة سكنية جديدة تم إقرارها مع مطلع العام الحالي.