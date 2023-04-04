لقاء بين رئيسي روسيا وبيلاروسيا في موسكو الأربعاء

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الرئاسة الروسية الكرملين، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، سوف يصل إلى موسكو غدا الأربعاء المقبل في زيارة تستغرق يومين يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كان دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قد ذكر الأسبوع الماضي أن الزعيمين سيناقشان دعوة لوكاشينكو لإعلان وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا في اجتماعهما المقبل.

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وقال الكرملين في إعلان نشر يوم الثلاثاء إن بوتين ولوكاشينكو سيعقدان محادثات بشأن قضايا أساسية ثنائية ودولية في الخامس من أبريل قبل اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد

في السادس من أبريل.

وروسيا وبيلاروسيا تؤلفان رسميا دولة اتحاد، وهو تحالف دون حدود فعلية بين الدولتين اللتين كانتا ضمن الاتحاد السوفيتي السابق. ومع هذا، تعثرت مرارا خطط قائمة منذ فترة طويلة لتنفيذ تكامل أوثق لاقتصاد البلدين.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الثلاثاء إن بلاده ستعزز القدرات النووية لروسيا البيضاء ردًا على انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي.