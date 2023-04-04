اخبار العالم

شؤون المسجد النبوى تتيح خدمة التسجيل للاعتكاف

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اليوم الثلاثاء، أتاحت خدمة التسجيل للراغبين في الاعتكاف خلال شهر رمضان المبارك عبر تطبيق "زائرون" للأجهزة الذكية.

 

اقرأ أيضا..شؤون المسجد النبوي تدشن مبادرة كيف أخدمك

 

وذكرت قناة الإخبارية ، أن هذه الخدمة تتيح للمعتكف التسجيل والاطلاع على التعليمات والشروط التي يجب مراعاتها عند الاعتكاف بالمسجد

النبوي، مما يحقق النجاح المأمول لشعيرة الاعتكاف.

 

وتقدم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الأمنية والتطوعية كل سبل الرعاية للاهتمام بجموع المصلين الصائمين، وتوفير الخدمات الميدانية والتنظيمية والإرشادية لهم.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا