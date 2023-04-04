شؤون المسجد النبوى تتيح خدمة التسجيل للاعتكاف

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اليوم الثلاثاء، أتاحت خدمة التسجيل للراغبين في الاعتكاف خلال شهر رمضان المبارك عبر تطبيق "زائرون" للأجهزة الذكية.
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وذكرت قناة الإخبارية السعودية، أن هذه الخدمة تتيح للمعتكف التسجيل والاطلاع على التعليمات والشروط التي يجب مراعاتها عند الاعتكاف بالمسجدالنبوي، مما يحقق النجاح المأمول لشعيرة الاعتكاف.
وتقدم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الأمنية والتطوعية كل سبل الرعاية للاهتمام بجموع المصلين الصائمين، وتوفير الخدمات الميدانية والتنظيمية والإرشادية لهم.
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