شؤون المسجد النبوى تتيح خدمة التسجيل للاعتكاف

وذكرت قناة الإخبارية السعودية ، أن هذه الخدمة تتيح للمعتكف التسجيل والاطلاع على التعليمات والشروط التي يجب مراعاتها عند الاعتكاف بالمسجد

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012