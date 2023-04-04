ارتفاع وفيات ماربورغ في غينيا الاستوائية

أعلنت وزارة الصحة في غينيا الاستوائية ارتفاع حصيلة وفيات فيروس "ماربورغ" . وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة يوم أمس لتصبح الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس 10 وفيات.
ولفتت الوزارة إلى أنها تتابع أوضاع نحو 604 أشخاص خالطوا مصابين بالفيروس بعدما كان عدد هؤلاء يبلغ 825 شخصًا في الـ 30 من مارس الماضي.
يذكر أن الفيروس يتسبب بحمى نزفية قاتلة شبيهة بإيبولا المنتشرة منذ شهرين في هذا البلد.
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