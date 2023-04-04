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انت الان تتابع خبر زيدان يضع شرطا لتدريب سان جيرمان.. ما علاقة نيمار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452247-638162207674339002.jpg
2023-04-04 | 17:57
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طلب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، شرطا رئيسيا كي يوافق على تدريب باريس سان جيرمان، في الموسم المقبل.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية": "سيشترط زيدان "طرد" النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من "حديقة الأمراء"، كي يوافق على تدريب سان جيرمان في الموسم المقبل".
وأشارت إلى أن "زيدان يرى أن نيمار يتسبب في اضطراب بغرفة الملابس، لذا سيصر على ضرورة رحيله عن النادي الفرنسي".
ويتعافى نيمار حاليا من جراحة في الكاحل، ولديه عقد مع سان جيرمان حتى عام 2025.
يذكر أن زين الدين زيدان لا يرتبط حاليا بعقد مع أي ناد، وقالت تقارير إنه يستعد للعودة إلى التدريب في الصيف المقبل.
وأشارت إلى أن "زيدان يرى أن نيمار يتسبب في اضطراب بغرفة الملابس، لذا سيصر على ضرورة رحيله عن النادي الفرنسي".
ويتعافى نيمار حاليا من جراحة في الكاحل، ولديه عقد مع سان جيرمان حتى عام 2025.
وسبق أن زعمت تقارير بأن نيمار لا يتمتع بعلاقة جيدة بزميله كيليان مبابي في الموسم الحالي، وسبق أن طلب المهاجم الفرنسي من إدارة النادي عرضه للبيع.
يذكر أن زين الدين زيدان لا يرتبط حاليا بعقد مع أي ناد، وقالت تقارير إنه يستعد للعودة إلى التدريب في الصيف المقبل.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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