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لغاية 2026.. برشلونة يجدد عقد احد لاعبيه

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452245-638162192583238441.jpg

2023-04-04 | 17:31

لغاية 2026.. برشلونة يجدد عقد احد لاعبيه

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أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن برشلونة اقترب من تجديد عقد أحد لاعبيه، لمدة 3 مواسم جديدة.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن حارس المرمى إيناكي بينيا، سيجدد تعاقده مع الفريق الكتالوني حتى 2026.

وأضافت: "بينيا أراد الرحيل بنهاية عقده هذا الموسم، بعدما غاب عن التشكيل الأساسي لمواجهة الكأس أمام ريال سوسيداد، رغم أنه من المفترض أن يحصل على لقاءات الكأس بالكامل".


لكن بعد حديث مع مدربه تشافي هيرنانديز، تأكد بينيا من أهميته في برشلونة، وأنه سيحصل على الفرصة قريبا، ليوافق على تجديد عقده.

وارتبط اسم بينيا مؤخرا بالانتقال للدوري التركي، من بوابة جالطة سراي أو فناربخشة.

ويستعد برشلونة لمواجهة ، غدا الأربعاء، على ملعب كامب نو، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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