شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" تناقش إنشاء مكاتب بريد بالبحيرة.. وبرلمانى: التحول الرقمى ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وعمليات التطوير في شتى المجالات، وكذلك موقف إنشاء عدد من مكاتب البريد في محافظة البحيرة.

وأكد النائب أثناء مناقشة طلب الإحاطة، أنه في ظل الجمهورية الجديدة، أصبح التحول الرقمي ضرورة لا غنى عنها، مشيرا إلى أن مكاتب البريد تلعب دورا محوريا في التحول الرقمي.

ولفت زين الدين، إلى أنه في ضوء جهود هيئة البريد للمساهمة في مبادرة حياة كريمة، فلابد أن يكون هناك إسراع في تنفيذ مكاتب البريد وانتشارها على مستوى الجمهورية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن منطقة المعدية وفي بعض قرى إدكو، في أمس الحاجة لإنهاء مكاتب البريد بها، لاسيما وأنها أصبحت تقدم خدمات هامة للمواطنين.

وخلال الاجتماع أكد مسئولو هيئة البريد، أنه بالنسبة لمكتب بريد المعدية في انتظار خطاب الوحدة المحلية أو محافظة البحيرة، لاعتماد المكان المقترح، مقر السنترال القديم على أن يتم البدء فيه فورا من خلال هيئة البريد.

وفيما يتعلق بمكتبي بريد قرية 1 وقرية 6، أكد المسئولين التنفيذين، أنه قامت لجنة من هيئة البريد بتفقد المناطق المقترحة والتي صدر لها قرار تخصيص قبل ذلك ليتم البدء في التنفيذ فورا.

وأعلنت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ضرورة الإسراع في التنفيذ استجابة لمطالب واحتياجات المواطنين، ووأوصت بالمتابعة مع النائب من أجل التعرف على سير العمل وعدم تأخير التنفيذ، لاسيما وأن الأراضي المقترحة مناسبة.