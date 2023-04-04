شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية: مسلسلات شهر رمضان للشركة المتحدة تعزز الوعي الجمعي للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، الأعمال الفنية التي أنتجتها الشركة المتحدة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال "مطر" إن مسلسلات شهر رمضان انتاج الشركة المتحدة، عملت علي تعزيز الوعي الجمعي لدي جموع الشعب المصري، مشيرا إلي أن المسلسلات تنوعت ما بين أعمال وطنية في مسلسل الكتيبة 101، وأعمال كوميديا من خلال مسلسل الكبير الجزء الـ7، كما أن هناك أعمال فنية ركزت علي قضايا اجتماعية تهم الشارع المصري، ومسلسلات ركزت على الجانب الديني والتاريخي.

وأشار تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إلي أن الشركة المتحدة استطعت من خلال تقديم تنوع درامي وإنتاج متميز إعادة المصريين للالتفاف حول الشاشات كما كان يحدث في الأزمنة الجميلة، مؤكدا أن الشركة المتحدة من خلال الأعمال التي تنتجها يتبين للجميع أنها تهتم بالعناصر الفنية مما يؤدي إلي تقديم وجبة فنية متكاملة، وهذا هو دور الفن الذي يعد القوى الناعمة التى تعتمد عليها البلاد فى محاربة الأفكار المتطرفة ونشر القيم فى المجتمع من خلال أعمال هادفة تناقش قضايا حقيقية تمس كل المواطنين".