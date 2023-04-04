انطلاق الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الرباعي حول مساعي تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق في قصر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية، وذلك على مستوى نواب وزراء خارجية كل من روسيا وإيران وسوريا وتركيا.

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وألقى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، كلمة افتتاح الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجية، مبينا أن الوفد التركي يرأسه نائب وزير الخارجية، بوراق أكجابار.

وأفادت وكالة "سانا" بأنّ الوفد السوري سيركز في الاجتماع على 3 نقاط رئيسية، هي ضرورة إنهاء الوجود التركي غير الشرعي على الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله.

ووصل الوفد السوري إلى موسكو، أول من أمس، للمشاركة في الاجتماع الرباعي. وعلى هامش ذلك، أجرى مباحثات مع ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص

للرئيس الروسي نائب وزير الخارجية الروسية، ومع علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة.

واستضافت روسيا في ديسمبر الماضي أول محادثات بين وزيري الدفاع التركي والسوري منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011 وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين، وبحث خلاله المجتمعون سبل حلّ الأزمة السورية، ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب في سوريا.

وتطلب دمشق الحصول على ضمانات تركية بالانسحاب من أراضيها قبل أي لقاء سياسي يجمع الطرفين إلى طاولة مباحثات واحدة.

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