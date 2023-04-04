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مرسوم روسي بإعفاء سفير موسكو لدى روما

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ياسر رشاد - القاهرة - أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، قرار بإعفاء السفير الروسي لدى إيطاليا، سيرغي رازوف، من منصبه، وتعيين أليكسي بارامونوف، في هذا المنصب، وتم نشر المرسومين بهذا الصدد على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.

 

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وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية جاء في نص الوثيقة: "تعيين أليكسي بارامونوف، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا

لروسيا لدى الجمهورية الإيطالية".
بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين بارامونوف، سفيرا لروسيا لدى سان مارينو. وبموجب مرسوم منفصل، أعفى الرئيس فلاديمير بوتين، سيرغي رازوف، من منصبه كسفير لدى إيطاليا وسان مارينو .
 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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