رئيس الوزراء البولندي: انضمام فنلندا رسميًا لحلف الناتو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الثلاثاء، أن فنلندا أصبحت الآن رسميا أحد أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو".

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جاء ذلك في تغريدة نشرها رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي على موقع "تويتر"، حيث تابع أن الحلف أصبح يضم الآن 31 دولة، مشيرا إلى أن "الشركاء الأقوياء يضمنون الامن لبولندا وللإقليم وللعالم بأسره"، زاعما أن انضمام فنلندا إلى "الناتو" هو بمثابة عامل من شأنه أن يعزز أمن الجمهورية والحلف والعالم بأسره.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن انضمام فنلندا لحلف الناتو تفاقم آخر للوضع، حيث أن توسيع الحلف يعد تعديًا على أمن روسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين: "يعتقد الكرملين أن هذا تفاقم آخر للوضع. إن توسع الناتو

يعد تعديًا على أمننا والمصالح الوطنية لروسيا، تحدثنا عن هذا، وهكذا نرى ذلك".

وأضاف بيسكوف: "بطبيعة الحال، هذا يجبرنا على اتخاذ تدابير مضادة لضمان أمننا، من الناحية التكتيكية والاستراتيجية".

وصرح بيسكوف أيضًا بأن روسيا ستراقب عن كثب ما سيحدث في فنلندا بعد انضمامها إلى الناتو. وبناءً على ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات التي تعتبرها روسيا ضرورية.

ونوه بيسكوف إلى أن مسألة انضمام فنلندا إلى الناتو تختلف اختلافًا جوهريًا عن مشكلة أوكرانيا، حيث أن فنلندا لم تكن أبدًا مناهضة لروسيا.

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