زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب أنطاليا التركية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الثلاثاء، وقوع زلزال بلغت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

اقرأ أيضًا.. زلزال بابوا غينيا الجديدة يودي بحياة 4 أشخاص

وأكدت إدارة الكوارث أن الهزة وقعت في منطقة دوشاما ألطي، على عمق نحو 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وكانت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت أمس يوم الإثنين ولاية ملاطية جنوبي تركيا.

ويذكر أن زلزالان مدمران قوتهم 7.8 و 7.6 درجة على مقياس ريختر ضربوا جنوبي تركيا وشمالي سوريا في السادس من فبراير الماضي، ، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر عن عشرات آلاف الضحايا، وخلف أضرارا ودمارا هائلا في المباني والممتلكات بالبلدين.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: