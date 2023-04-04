شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نجم روما يجتمع مع النادي لتسهيل رحيله إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن خورخي أنطوان وكيل الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، وصل إلى إيطاليا، لمناقشة مستقبل موكله مع ناديه.

وارتبط اسم الأرجنتيني ديبالا مؤخرا، بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد أو ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية"، أن وكيل ديبالا سيجتمع قريبًا مع مسؤولي روما، لمناقشة مصير اللاعب، خاصةً أن بقاءه مع الذئاب في الموسم المقبل موضع شك.

وأضافت: "هناك بند في عقد ديبالا مع روما، يتيح له الرحيل بعد أول موسم، مقابل 12 مليون يورو، بشرط أن يكون الفريق من خارج الدوري الإيطالي، واللاعب يشترط تأهل روما لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، من أجل البقاء في الموسم الجديد".

وأكد التقرير صحة الأنباء التي أشارت إلى وجود اهتمام من جانب مانشستر يونايتد وريال مدريد، بضم ديبالا، لتدعيم صفوفهم بالموسم المقبل.