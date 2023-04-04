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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي، يلتقي اليوم الثلاثاء فريق ليفربول الإنجليزي مع نظيره تشيلسي، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي

تقام مباراة ليفربول ضد تشيسلي اليوم الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج “معقل البلوز”، وتنطلق أحداثها عند التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

مباراة ليفربول القادمة ضد تشيلسي، ستنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة، وبالتحدي عبر قناة بي إن سبورت بريميوم 1.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتشيلسي

تشيلسي: كيبا - باديشيلي - كوليبالي - فوفانا - بن شيلويل - كوفاسيتش - إنزو - كانتي - جيمس - هافيرتز - فيليكس.

ليفربول: أليسون - تسيميكاس - فان دايك - كوناتي - أرنولد - ميلنر - فابينيو - هندرسون - نونيز - فيرمينو - صلاح.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة أخرى من العيار الثقيل، أمام نظيره تشيلسي في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي يكتسح ليفربول برباعية

الدوري الإنجليزي، انتهت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بفوز مانشستر سيتي بـ 4 أهداف مقابل هدف لليفربول في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم محمد صلاح لاعب ليفربول بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة 16 في مرمى مانشستر سيتي.

ونجح جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي في إحراز هدف تعادل فريقه في مرمى ليفربول فى الدقيقة 27.

وفي الشوط الأول أضاع محمد صلاح لهدفين محققين وأيضًا في نفس الوقت أضاع لاعبي مانشستر أكثر من هدف بعد تألق أليسون ودفاعا ليفربول، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكان كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي أحرز هدف فريقه الثاني فى الدقيقة 46 مع بداية الشوط الثاني في مرمي ليفربول، ونجح إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي هدف تقدم فريقه الثالث فى الدقيقة 54 في مرمي ليفربول قبل أن يعزز جاك جريليش لاعب فريق مانشستر سيتي تقدم فريقه بإحرازه الهدف الرابع فى الدقيقة 74 في مرمي ليفربول لتنتهي المباراة بإكتساح مانشستر سيتي نظيره فريق ليفربول بـ4 أهداف مقابل هدف.

معلق مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم

وستكون القنوات الناقلة لمواجهة ليفربول وتشيلسي اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة، وتحديدا قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المُعلق الرياضي حفيظ الدراجي.

ويحل فريق ليفربول في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في موسم غير موفق لـ«الريدز»، إذ حقق الفريق 42 نقطة من 27 مباراة، حقق خلالهم الفوز في 12 مباراة، و6 تعادلات و9 هزائم.

ويدخل تشيلسي المباراة في المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة، حيث لعب 28 مباراة حقق خلالها الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 8 مواجهات، بينما خسر 10 مباريات.