مصرع واصابة العشرات جراء انهيار ثلجي في الهند

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الجيش بأن "خمس إلى ست مركبات تحمل ما يصل إلى 30 سائحا في طريقهم إلى ناتو لا، وهو ممر جبلي بين سيكيم ومنطقة التبت الصينية، يُخشى أن تكون عالقة تحت الجليد بعد وقوع الانهيار".

وذكر بيان الجيش، أن "الحادث وقع الساعة 11:30 صباحا (0600 بتوقيت غرينتش)".



وقال مسؤول بارز في الشرطة لوكالة رويترز عبر الهاتف: "لم نتحقق بعد من عدد الذين ما زالوا محاصرين. تم إنقاذ 17 منهم ثمانية في حالة حرجة جدا وتم نقلهم إلى مستشفى".

وأفاد مسؤولو إنقاذ في وقت سابق، بأنهم يخشون أن "يكون هناك 70 على الأقل تحت الجليد".

ويتدفق آلاف السائحين كل عام إلى سيكيم الواقعة عند سفح جبل كانشينجونجا، ثالث أعلى جبل في العالم.