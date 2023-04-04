انت الان تتابع خبر فاتورة غالية.. هذا ما خسرته أوكرانيا ثقافياً بسبب الحرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت: "منظمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة" (يونسكو) التي تتّخذ مقرّاً في باريس والتي زارت مديرتها العامة أودري أزولاي أوكرانيا الإثنين، إنّه تمّ تدمير حوالى 248 معلماً جزئياً أو كليّاً، لا سيّما في شرق البلد.كما تسبّب الاجتياح الروسي في انهيار أجزاء من الاقتصاد الأوكراني تتعلّق بالثقافة، وخصوصاً "السياحة والفنون والرياضة والترفيه والصناعة الثقافية والتعليم الثقافي"، في خسائر قدّرها مسؤول في اليونسكو بنحو 15 مليار دولار.

وقالت أزولاي "سندعم السلطات الأوكرانية في وضع خطة وطنية لإصلاح القطاع الثقافي"، وقدرت إجمالي الحاجة لتمويل هذا القطاع وإنعاشه بنحو 6.4 مليار يورو.

وفي أوكرانيا 7 مواقع ثقافية وموقع طبيعي واحد على قائمة التراث العالمي لليونسكو، من بينها المركز التاريخي لمدينة أوديسا (جنوب غرب) الذي نجا نسبياً من تداعيات الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

وتضمّ قائمة "إرشادية" لليونسكو 16 موقعاً أوكرانياً آخر، من بينها وسط مدينة تشيرنيهيف الذي تضرر خلال الأشهر الأولى من الحرب.

ويجب على كييف ترشيح هذه المواقع من أجل إدخالها في قائمة التراث العالمي للوكالة التابعة للأمم المتحدة.

