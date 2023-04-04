انت الان تتابع خبر سفير العراق في مسقط يستضيف لقاء يجمع سفراء السعودية وإيران وسوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت السفارة العراقية في مسقط، عبر حسابها على "تويتر": "تشرف سفير جمهورية العراق لدى السلطنة قيس سعد العامري باستضافة كل من سفير المملكة العربية السعودية عبد الله العنزي، وسفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية علي نجفي، وسفير الجمهورية العربية السورية إدريس ميا".



وأضافت: "تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول شؤون المنطقة، في أجواء سادها التفاؤل والألفة بين الحضور في شهر رمضان المبارك".

من جهتها، نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن السفير قوله: "ما كان ليتحقق كل هذا لولا جهود سلطنة عمان الشقيقة، وجهود بغداد التي كانت حريصة طيلة فترة الاضطراب على تسهيل الحوار بين الأشقاء والأصدقاء في المنطقة".

ويأتي الاجتماع وهو الأول من نوعه بين سفراء الدول الأربع، نتاجا لتوصل كل من السعودية وإيران في 10 اذار الماضي بوساطة صينية، إلى اتفاق بعودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ 7 سنوات، وإعادة فتح السفارتين في البلدين خلال مدة أقصاها شهران.