شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاحتلال يهدم 117 منزلًا ومنشأةً في القدس العام الجاري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وَثَّقَت محافظة القدس 117 عملية هدم لمنازل ومنشآت فلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري، وإصدار أوامر هدم لنحو 120 منشأةً ومنزلًا، وذلك في إطار عملية استهداف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وقالت محافظة القدس في تقريرها ربع السنوي "إن الاحتلال صادق بالتزامن مع عمليات الهدم على ثمانية مخططات استيطانية لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية في أحياء القدس، واستولت قوات الاحتلال على مئات الدونمات، بهدف عزلها عن بعضها، وقطع التواصل الجغرافي بينها".

وأشار التقرير الفلسطيني إلى أن قوات الاحتلال قتلت سبعة فلسطينيين، واعتقلت 736 هذا العام في القدس، من بين من تم اعتقالهم ما يزيد عن 110أطفال، ونحو 26 سيدةً، بالإضافة إلى إبعاد 79 شخصيةً مقدسيةً عن القدس تقود مؤسسات فلسطينية، ومن العاملين على خدمة المسجد الأقصى المبارك.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، وسط إجراءات أمنية مشددة على دخول المصلين لباحاته.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس، أن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي بالمسجد الأقصى؛لإخراج المعتكفين من داخله، بالتزامن مع انتشارها المكثَّف على أبواب الأقصى.