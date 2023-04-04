شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" توصى بإدراج تطوير ميدان بهتيم فى الخطة القادمة لمحافظة القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بإدراج تطوير ميدان بهتيم حتى الطريق الدائري في الخطة القادمة للمحافظة، وعقد اجتماع تنسيقي بين محافظة القليوبية وشركة الصرف الصحي والنائب محمد عبد العزيز، لتحديد جدول زمني لإنهاء أعمال الصرف الصحي في ميدان بهتيم، وبناء مستشفى جديدة لمستشفى بهتيم المركزي على مساحة 5 أفدنة على الطريق الدائري، واعتماد مبلغ 8 ملايين جنيه لأعمال بلاط انترلوك لمجموعة شوارع ببهتيم.

كما أوصت اللجنة ببحث خطة مع حي شرق شبرا الخيمة لاستخدام مبلغ 19 مليون جنيه من حساب تالف الرصف لأعمال انترلوك في حي شرق شبرا الخيمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم اتخاذ الإجراءات لتطوير ميدان بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، واللواء هشام خشبة السكرتير العام لمحافظة القليوبية، واللواء أحمد أنور، رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

وأكد النائب محمد عبد العزيز على معاناة أهالي بهتيم من عدم رصف ميدان بهتيم وشارع بهتيم حتى الطريق الدائري، لأنه محور أساسي يخدم حي شرق شبرا الخيمة بأكمله، بطول حوالي 3 كيلو، وعرض 20 متر، كما أن الشارع به مجمع مدارس ومستشفى بهتيم المركزي، واستمراره دون تطوير يعيق حركة المرور مما يزيد من معاناة المواطنين.

وأكد ممثلو الحكومة، على وصول اعتماد مالي لشركة الصرف الصحي لتغيير خط الصرف الصحي الرئيسي بالشارع، ولذلك سيتم عقد اجتماع تنسيقي بديوان عام المحافظة بين محافظة القليوبية وشركة الصرف الصحي وبحضور النائب محمد عبد العزيز مقدم طلب الإحاطة لتحديد جدول زمني لإنهاء الأعمال، كما سيتم إدراج تطوير ميدان بهتيم وصولا إلى الدائري في الخطة.

كما أكد اللواء هشام خشبة سكرتير عام محافظة القليوبية، أن سوق بهتيم ضمن مشروع تعاون مع وكالة التعاون الألمانية GIZ وجاري الآن إعداد الدراسات اللازمة لبدء المشروع، موضحا أن شركات البترول العاملة في منطقة مسطرد في إطار المشاركة المجتمعية ستقوم ببناء مستشفى جديد لمستشفى بهتيم المركزي على مساحة 5 فدان على الطريق الدائري بدلا من مبنى مستشفى بهتيم القديم الحالي.

وأوضح اللواء أحمد أنور، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أن صندوق التنمية الحضارية (تطوير العشوائيات سابقا) قد خصص مبلغ 8 ملايين ستستخدم لأعمال انترلوك في مجموعة شوارع بمنطقة بهتيم، وسيتم عقد اجتماع مع النواب لبحث خطة للاستفادة من مبلغ 19 مليون من صندوق تالف الرصف بحي شرق شبرا الخيمة لاستخدامها في إضافة شوارع انترلوك.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بموافاتها بنتائج هذه الاجتماعات لمتابعة التنفيذ.