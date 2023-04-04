شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش: المتحدة أعادت الدراما المصرية لصدارة المشهد العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن أعمال الشركة المتحدة خلال شهر رمضان، أثبتت قدرتها لتكون دراما جاذبة للمشاهد المصري والعربي.

وأوضح أنها أصبحت تحظى باهتمام وحيز كبير على المستوى العربي والإقليمي، معتبرا أن أداء المتحدة جعلها في صدارة المشهد العربي، وأعاد للفن المصري مكانته والتوزان مرة آخرى لتكون في موقعها الطبيعي، بمحتوى هادف وجيد، كما أنها نجحت أن تؤرخ لمراحل مهمة في عمر الوطن.

وأشار إلى أن الدراما المصرية أصبحت عوضا عما شهدناه من أعمال فنيه خلال السنوات السابقة كانت لها تأثيرات سلبية على المجتمع، معتبرا أن ذلك يمكن قياسه بمؤشرات المشاهدة بتحليل المستوى الدرامي أو على المنصات الإعلامية، لنجد أن نسب المتابعة مرتفعة ومتميزة.