شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يشيد بحضور الرئيس السيسي اختبارات المتقدمين لوظائف التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جانبا من اختبارات المتقدمين لوظائف بوزارة التربية والتعليم.

وأكد النائب تيسيرا مطر، أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه الاختبارات يعكس حرص الرئيس السيسي على تطوير الأداء الحكومي، وأن يكون القطاع المدني أسوة بالقطاع العسكرى، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر لقاءات المتقدمين للكليات العسكرية.

وأشار النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إلى أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لاختبارات القطاع المدنى يمثل رسالة مهمة، سواء للقائمين على هذا القطاع أو المتقدمين للعمل به".