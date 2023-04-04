شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" توصى باستغلال أراضى الإصلاح الزراعى الفضاء بمشروعات خدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، وزارة التنمية المحلية بإفادة اللجنة خلال 15 يوما بأراضي الإصلاح الزراعي الفضاء، مؤكدة على إمكانية الاستفادة من هذه الأراضي في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن ضرورة قيام محافظة القليوبية بإصدار قرار باستثناء إقامة مقابر نفع عام بمقابل لأهالي قرية سنديون على مساحة أربعة أفدنة بالقطعة 82 بحوض على بدوي "أملاك دولة"، وذلك نظرا لرفض لجنة الجبانات هذا الموقع.

وأشار النائب إبراهيم عويس، خلال استعراض طلب الإحاطة فى الاجتماع، إلى عدم وجود موقع بديل، قائلا: "نصف المقابر الحالية سوف يتم إزالتها لتوسعة طريق مصر - إسكندرية".

وعقب وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، خالد الخطيب، مؤكدًا أن الموقع غير مطابق للمواصفات، موضحا أن الموضوع سبق عرضه في 2021، ومعاينة أخرى في مارس 2023، وأشار إلى ضرورة وجود مسافات بين موقع الجبانات 100 متر عن مصادر المياه، و200 متر.

وقال الخطيب، إن الموقع حوله مصدر مائي على بعد 9 متر، بالإضافة لعدم توافر شرط المسافة 200 متر من جميع الجهات بين المنطقة السكنية والموقع.

وعقب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "رد الصحة نسف الموضوع"، وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ مناقشة تعديل قانون الجبانات الثلاثاء المقبل، متابعا: "نعدل لصالح الناس، القوانين تتعدل حسب متطلبات ومصالح الدولة المصرية، نعدل بما يتماشى مع الصالح العام والمواطن".

وأكد على ضرورة العمل على إيجاد بدائل، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من أراضي الإصلاح الزراعي الفضاء، وأوصى وزارة التنمية المحلية بإفادة للجنة خلال 15 يومًا بأراضي الإصلاح الزراعي الفضاء، واستشهد بتجربته في دائرة بولاق الدكرور وموافقة رئيس مجلس الوزراء على تخصيص أرض فضاء مملوكة للإصلاح الزراعي لإقامة مدارس جديدة.