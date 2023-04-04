شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: العلاقات المصرية السعودية حجر الزاوية للمنطقة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جدة ولقائه مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودى ورئيس مجلس الوزراء، تعكس العلاقة الأخوية التى تجمع البلدين الشقيقين، خاصة أن عمرها ممتد لسنوات طويلة فهي علاقات تاريخية راسخة جذورها، وتتطور بشكل ملحوظ، فقد أصبح التعاون والتكامل أحد السمات الرئيسية التى تجمعهما.

ووصف " قورة " تلك الزيارة بالمهمة لإنها تأتي قبيل عقد القمة العربية المقررة في 19 مايو المقبل في الرياض، والتي سوف تركز على مبدأ عودة التضامن العربي الذي واجه العديد من المشكلات خلال المرحلة الماضية، وما يتطلبه ذلك من عمل عربي جاد ومكثف من أجل أن تطوى هذه الصفحة إلى غير رجعة، خاصة وإن هناك ملفات تحتاج الى تشاور عربي كبير فالقمة العربية المقبلة التي ستعقد في السعودية يتعين التشاور بين القطبين العربيين بخصوص القضايا التي ستطرح فيها، وكذلك التطورات الإقليمية والحراك الإقليمي للقوى غير العربية .

وأشاد " قورة " بنجاح هذه الزيارة التي تناولتها العديد من وسائل الاعلام العالمية، وكبرى الصحف السعودية، مؤكداً أيضاً أن نجاح هذه الزيارة ضربة قوية، وإفشال لمحاولات الكتائب الإلكترونية التي تحاول بث الشائعات والأكاذيب، بهدف إثارة الفتن بين البلدين الشقيقين.

وأشار " قورة " إلى أن العلاقات المصرية - السعودية على مر الزمان تاريخية واستراتيجية، وشهدت خلال الـ8 سنوات الماضية، زخمًا كبيرًا؛ خصوصًا في مجالات التنسيق الكامل والتشاور الدائم بين الدولتين؛ بهدف مواجهة أزمات وتحديات واستقرار المنطقة والأمن القومي العربي والخليجي.

ونوة " قورة "، الى إن الرياض تحتل مرتبة متقدمة في قائمة الدول التي تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع القاهرة، حيث ارتفع التبادل التجارى بين مصر والسعودية في عام 2022 بنسبة 13.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2022 إلى 10.4 مليار دولار مقابل 9.1 مليار دولار خلال عام 2021، وسجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع 11.2%، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 7.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.9 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع 14.3%، وهو ما يعكس تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بشكل ملحوظ،علاوة على وصول الاستثمارات السعودية القائمة بالفعل 55 مليار دولار، بالإضافة إلى 8 مليارات دولار استثمارات تم توقيعها بالفعل ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وقال " قورة " إنه في ظل هذا المشهد، يبدو من الضروري والحيوي أن تتحاور القاهرة والرياض بشأن تفاصيل الوضع الإقليمي والدولي، بذهنية أخوية تضع في الحسبان التاريخ الطويل من العلاقات متشعبة الأركان بينهما، وتتجاهل بشكل تام أية محاولات للتأثير على هذه العلاقة والإبطاء من وتيرتها الديناميكية المتفاعلة مع الهموم العربية والتطورات على الساحة الدولية، خاصة وأنه من المعروف إن مصر والسعودية هما حجر الزاوية في العالم العربي بحكم الجوار الجغرافي ورابطة البحر الأحمر والرابطة التاريخية.

ويقول النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في جدة، جاء في توقيت مناسب، ويؤكد على قوة العلاقة، ويعكس مدى الترابط والعلاقات المتينة بين مصر والسعودية، وحرص الدولتين على استمرار التنسيق بينهما في كافة المجالات.

وأكد أن مصر والسعودية يمثلان محور الاستقرار في المنطقة، وأن التواصل الثنائي بينهما يمثل ضرورة لا غنى عنها، من أجل مواجهة كافة التحديات التي تواجهها المنطقة، وما يتطلبه ذلك من عمل عربي جاد ومكثف، وخاصة في ظل الظروف العصيبة التى يشهدها العالم أجمع.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تاريخية ومتميزة وهناك روابط كثيرة بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات ، مشيرا إلى أهمية الزيارة في مواصلة تطوير هذه العلاقات الأخوية، والحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، بجانب مواصلة التشاور تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية.

ولفت إلى أن القيادة السياسية المصرية ستظل حريصة على أن تبذل كل جهودها من أجل تدعيم العلاقات العربية، من منطلق قناعتها الكاملة أن العمل العربي المشترك يمثل الحصن القوى للحفاظ على الأمن القومي العربي وعلى المصالح العربية وتحقيق التوازن وإعادة المنطقة العربية قوة لا يستهان بها، وذلك في ظل المتغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.