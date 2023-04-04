شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" توصى برفع كفاءة طرق شبرا الخيمة.. و8 ملايين جنيه لتطوير شوارع بهتيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير ميدان بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وضرورة رصف الطرق والمحاور الرئيسية، بدءا من طريق المرجوشي حتى الطريق الدائري، بالإضافة إلى تطوير سوق بهتيم الذي يتجاوز الأماكن المخصصة له ويتعدى على الطريق، ومدى تأثير ذلك على المواطنين نتيجة التكدس والازدحام المروري، وعدم قدرة سيارات الإسعاف أو المطافي على الوصول في حالات الطوارئ.

وتوافق عبد العزيز مع رد المحافظة بشأن عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع المحافظة، وأوصت اللجنة بعقد اجتماع بين المسئولين عن حي شرق شبرا الخيمة لتحديد المناطق التي تحتاج تغطية بالانترلوك.

وقال النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة: "مافيش سلطة تنفيذية في مصر قاعدة مستريحة، عندنا قصور بنحله مع بعض، الموارد ضعيفة لكن نحاول".

وشدد الحسيني، على ضرورة تعظيم دور المسئولين المتميزين الذين يعملون على الأرض، قائلا: "القليوبية محتاجة اعتمادات إضافية، تحتاج رفع كفاءة الطرق، القليوبية مظلومة".

كما أوصى بطلب إحاطة آخر يوجه لوزارتي المالية والتخطيط وجهات أخرى لتساهم في العمل على رفع كفاءة الطرق.

فيما، أوضح ممثل صندوق التنمية الحضارية خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تم رصد 8 مليون جنيه لتطوير الشوارع الداخلية في ببهتيم.