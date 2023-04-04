الدفاع الروسية: القوات المسلحة تواصل القتال في دونباس

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا للعام الثاني، فيما تواصل القوات الروسية فرض سيطرتها على أراضي أوكرانيا وسط مقاومة كبيرة من كييف بدعم مادي وعسكري من الغرب.

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وفي آخر التطورات، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية تواصل تحرير أراضي "دونباس"، مشيرا إلى أن القتال يتطور بشكل منهجي في مناطق أرتيوموفسك(باخموت) وأفدييفكا وليمانسك وكوبيانسك.

وقال شويجو، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع

قيادة القوات المسلحة الروسية، إن قسما من الطائرات الهجومية البيلاروسية حصلت على إمكانية توجيه ضربات بوسائل تدمير مزودة برؤوس نووية".وكشف الوزير الروسي أن الولايات المتحدة تدرس حاليا إمكانية نقل صواريخ "أتاسمس" التكتيكية بمدى يصل إلى 300 كم ومقاتلات "إف - 116" إلى كييف.

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