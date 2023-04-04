روسيا تلوح بإجراءات عسكرية للرد على انضمام فنلندا للناتو

ياسر رشاد - القاهرة - نددت روسيا، اليوم الثلاثاء، بانضمام فنلندا لحلف الناتو ما يخلق مخاطر توسع كبير في الصراع، وسط تحذير من أن توسع الناتو يجبر البلاد على اتخاذ إجراءات مضادة لضمان أمنها من الناحية التكتيكية والاستراتيجية.

اقرأ أيضًا.. الناتو يسعى لوضع جنود على الحدود الفنلندية الروسية

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن انضمام فنلندا لحلف الناتو يوسع من دائرة الصراع بشكل كبير، مشيرا إلى أن حلف الناتو يعمل على تقوية المسار المناهض لموسكو.

جاء ذلك خلال اجتماع خاص بشأن توفير الذخيرة في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية، اليوم الثلاثاء، حيث تابع الوزير بأن القوات المسلحة الروسية تواصل تحرير دونباس، وتطوير العملية العسكرية في مناطق أرتيوموفسك وأفدييفكا واتجاهي ليمان وكوبيانسك.

وأوضح شويغو أن حلف الناتو يؤكد توجهاته المعادية لروسيا، منوها بأن انضمام فنلندا للحلف يعزز مخاطر توسع المواجهة.

وأضاف “تعمل كتلة شمال الأطلسي على تعزيز مسارها المناهض لروسيا، مما يؤدي إلى تصعيد الصراع”.

وتابع قائلا: “يعمل الناتو على زيادة استعداده القتالي ويكثف أنشطته بالقرب من حدود روسيا وبيلاروسيا، مما يخلق

خطرا لتوسيع الصراع في أوكرانيا، لكنه لن يؤثر على نتيجة العملية الخاصة”.

كما لفت إلى أن “الناتو يتخذ مجموعة من الإجراءات ويكثف أنشطة التدريب القتالي والاستطلاع بالقرب من حدود روسيا وبيلاروسيا.. وفي المستقبل القريب، ستصبح فنلندا عضوا في الحلف..كل هذا يخلق مخاطر توسع كبير في الصراع”.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) إن انضمام فنلندا إلى الناتو يجبر الاتحاد الروسي على اتخاذ إجراءات مضادة لضمان أمنها.

وأضاف في تصريح، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ستراقب عن كثب نشر البنية التحتية وأسلحة الناتو في فنلندا.

كما قال إن الجيش الروسي سيقدم تقريرا عن الرد على أعمال الناتو في فنلندا.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: