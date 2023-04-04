السويد.. توقيف 5 أشخاص بشبهة إعداد هجوم ردًا على حرق المصحف

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت الشرطة السويدية، 5 أشخاص يشتبه بتآمرهم لتنفيذ هجوم إرهابي في السويد، ردًا على إحراق المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان مصحفا أمام السفارة التركية في ستوكهولم في يناير.

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وقالت نائبة رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الداخلي سوزانا تريهورنينغ في بيان أوردته وكالة فرانس برس، إن القضية الحالية هي واحدة من عدة قضايا كان جهاز الأمن السويدي يعمل عليها في ما يتعلق بإحراق القرآن.

وأشارت إلى أن المشتبه فيهم على صلة بـ مجموعات متطرفة في العالم، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وأفادت نائبة رئيس وحدة مكافحة "الإرهاب" في جهاز الأمن السويدي الداخلي، سوزانا تريهورنينغ، بأن "القضية الحالية هي واحدة من عدة قضايا كان جهاز الأمن السويدي يعمل عليها، حول إحراق القرآن"، مشيرة

إلى أن المشتبه فيهم على صلة بـ "التطرف الإسلامي" في العالم.

يذكر أن رئيس حزب "هارد لاين" الدنماركي اليميني المتطرف، راسموس بالودان، قام بتنظيم تجمع أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم، في الـ 16 من يناير، وأحرق القرآن الكريم، وبرر ذلك برفض أنقرة انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.

ولم تكن هذه المرة الأولى، التي يقدم فيها بالودان، على إحراق القرآن الكريم، فقد سبق أن أقدم على ذلك عدة مرات، كان آخرها في أبريل 2022.

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