عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، فيما تستمر الانتهاكات والاقتحامات بحق المسجد بشكل يومي.

اقرأ أيضًا.. عملية طعن جنوب تل أبيب.. وإصابة جنديين من قوات الاحتلال

وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على أبواب الأقصى، ودققت في هويات المصلين الوافدين إلى المسجد، واحتجزتها عند الأبواب.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، اليومين الماضيين، المصلى القبلي، وأجبرت عشرات المعتكفين فيه والمرابطين على مغادرته بتهديد السلاح.

وتكثفت الدعوات المقدسية للرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد

والمدينة المقدسة.

يذكر أن الجماعات الاستيطانية المتطرفة أطلقت دعوات لأنصارها إلى تنفيذ أكبر اقتحام للمسجد الأقصى خلال عيد الفصح العبري، تزامنا مع ما أعلنه جيش الاحتلال عن فرض إغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة، وإغلاق الحواجز كافة خلال فترة العيد.

وكانت “جماعات الهيكل المزعوم” و”حركة نعود للجبل”، رصدت مبالغ مالية كمكافآت للمستوطنين الذين يحاولون ذبح “قربان” في المسجد الأقصى المبارك، خلال عيد الفصح العبري.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: