مراسل صحيفة وول ستريت الأمريكية يستأنف قرار حبسه

ياسر رشاد - القاهرة - استأنف الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، قرار وضعه في الحبس الاحتياطي، بعد أن أُوقف الأسبوع الماضي في روسيا بتهمة التجسس، حسب ما أعلنت محكمة في موسكو، أمس الإثنين.

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وقالت متحدّثة باسم محكمة ليفورتوفو في موسكو إنّ "المحامي نفسه (المعيّن رسمياً) والذي مثّل غيرشكوفيتش أثناء توقيفه، قدّم استئنافاً"، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وأضافت أنّ "موعد الجلسة الخاصة باستئناف إجراء الحبس الاحتياطي سيعلن هذا الأسبوع"، موضحة أنّ محكمة أخرى أعلى مستوى ستنظر في الطلب.

من جهته، قال الأمين العام للجنة العامة لمراقبة أماكن الاحتجاز في موسكو أليكسي ملنيكوف إنه زار الصحفي الأمريكي في سجن ليفورتوفو.

وأكّد على تلغرام أنّ غيرشكوفيتش لم يقدّم "أيّ شكوى" بشأن ظروف احتجازه، مضيفًا "خلال الزيارة، كان مبتهجًا ويمزح كثيرًا خلال المحادثة".

إيفان غيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في روسيا، وضح في الحبس الاحتياطي الخميس الماضي لغاية 29 مايو، في إجراء قابل للتمديد.

قبل أن يبدأ العمل في الصحيفة الأمريكية اليومية في 2022، كان غيرشكوفيتش مراسلاً لوكالة فرانس برس في موسكو.

أوقف جهاز الأمن الفدرالي الروسي هذا المراسل الذي يتقن الروسية والبالغ 31 عاماً في يكاترينبورغ في الأورال بتهمة "التجسّس".

نفى كلّ من المراسل المعروف بمهنيته، وصحيفة وول ستريت جورنال المرموقة، التّهم الموجهة إلى غيرشكوفيتش

خلال جلسة استماع في محكمة بموسكو.

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من موسكو "الإفراج" عن الصحفي الأمريكي، واعتبر البيت الابيض "تهمة التجسس" التي وجهتها روسيا إليه أمراً "سخيفاً".

قال البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية تضغط بشدة من أجل إطلاق سراح الصحفي المحتجز في روسيا وتتابع اعتقاله عن كثب.

يأتي توقيفه في سياق من القمع المتزايد للصحافة في روسيا منذ غزو أوكرانيا، والذي أدّى إلى توتر كبير في العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وجرى آخر تبادل لسجناء بين موسكو وواشنطن في ديسمبر عندما سلّمت روسيا لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر المسجونة بتهمة تهريب مخدّرات، في مقابل إفراج واشنطن عن تاجر الأسلحة فيكتور بوت.

واتّهمت واشنطن موسكو مراراً باعتقال أمريكيين بشكل تعسّفي لاستخدامهم ورقة مساومة في سعيها إلى الإفراج عن مواطنين روس محتجزين في الولايات المتحدة.

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