انت الان تتابع خبر برسالة مؤثرة.. أيمن زيدان يحيي ذكرى مرور 40 يوما على وفاة شقيقه شادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر الفنان أيمن زيدان عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" صورة لشقيقه الراحل، وكتب قائلا: "‏أربعون يومًا مضت على رحيلك أربعون يومًا مضت على ذلك الجرح النازف الذي لن يندمل لازلت أذكر خطواتنا في الأزقة التي طويناها معا".وأضاف مستذكرا أحاديث شادي: "ولا زالت جلجلة صوتك المغمس بالقهر لاتبارحني يوم كنت تحكي لي عن رغبتك بالنزوح عن عالم ضاق بك وعن الإقصاء المهني الذي لم تجد له تفسيرا، كنت في عالمك الصغير تخبئ فيض حزنك وتغفو على أسئلة الزمن الصعب".

واختتم الفنان السوري منشوره: "نم وادعا ياخفقة القلب فقد رحلت مع كبريائك وسموك نم وادعًا ياشقيقي الذي هشم روحي سفره المباغت".