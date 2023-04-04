انت الان تتابع خبر المالية تعلن استحداث 11118 درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود بمؤسسات الدولة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "دائرة الموازنة في وزارة المالية استكملت اجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة ، بعدد إجمالي بلغ ١١,١١٨ درجة، وكالآتي :ـ
• الشركة العامة لسكك حديد العراق / الصحوات (٢٢٧)
• المؤسسات البلدية لمحافظة الأنبار (٩٦٥٠)
• ديوان الوقف الشيعي / أمانة مسجد الكوفة (٧٤٥)
• دائرة صحة الأنبار (٧)
• الجامعة التقنية الجنوبية (١٤)
• جامعة النهرين (٨٤)
• مجلس محافظة النجف الأشرف (٢)
• مديرية مجاري محافظة الأنبار (٢٣٤)
• مديرية مجاري محافظة صلاح الدين (١٥٥)
وأضاف البيان أن "اجراءات الإستحداث تأتي إستناداً الى قرار مجلس الوزراء (٢٣١٦٧) لسنة ٢٠٢٣ ، وعملاً بإعمام وزارة المالية رقم (٧٥٥٥٥) في ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٢".
• الشركة العامة لسكك حديد العراق / الصحوات (٢٢٧)
• المؤسسات البلدية لمحافظة الأنبار (٩٦٥٠)
• ديوان الوقف الشيعي / أمانة مسجد الكوفة (٧٤٥)
• دائرة صحة الأنبار (٧)
• الجامعة التقنية الجنوبية (١٤)
• جامعة النهرين (٨٤)
• مجلس محافظة النجف الأشرف (٢)
• مديرية مجاري محافظة الأنبار (٢٣٤)
• مديرية مجاري محافظة صلاح الدين (١٥٥)
وأضاف البيان أن "اجراءات الإستحداث تأتي إستناداً الى قرار مجلس الوزراء (٢٣١٦٧) لسنة ٢٠٢٣ ، وعملاً بإعمام وزارة المالية رقم (٧٥٥٥٥) في ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٢".