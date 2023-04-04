العراق وأمريكا يبحثان آلية التعاون بمجال النقل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة النقل في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد الينا رومانسكي، في مقر الوزارة".

وأضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء، التركيز على التغيرات المناخية، استعرض الوزير خطط الوزارة في هذا الصدد، من خلال العمل على إيجاد وسائل نقل صديقة للبيئة، وبما يسهم في تعزيز الاقتصاد الاخضر، الذي أضحى العالم بحاجة ماسة إليه".



وأشار الى أن "اللقاء بحث مختلف ملفات قطاع النقل، وإمكانية الاستفادة من الشركات الأمريكية الكبرى لتطوير واقع عمل القطاعات، فضلاً عن إيجاد آليات لتعزيز التعاون الثنائيّ بين العراق وامريكا في مجالات النقل، إذ ان وزارة النقل كانت قد تعاقدت مع بوينغ الامريكية على شراء عدد من الطائرات بطرازات مختلفة، كما أن لدى الوزارة عقدا مع شركة GE الامريكية لصناعة المحركات لصيانة محارك الطائرات المتوقفة التابعة للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية".

بدورها، أبدت السفيرة شكرها للوزير على حسن الاستقبال، مؤكدة "استعداد بلادها لدعم مساعي وزارة النقل في تطوير خدماتها والاستفادة من التطور التكنولوجي في قطاع النقل لدى الولايات المتحدة الامريكية".

وأكدت السفيرة الأمريكية ان "الإدارة الأمريكية تتطلع الى المزيد من التبادل والتنسيق الوثيق بين البلدين".