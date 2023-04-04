انت الان تتابع خبر اندلاع حريق كبير في محطة وقود وسط البصرة (صور وفيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن "حريقا كبيرا اندلع في محطة وقود الاندلس وسط محافظة البصرة".
وأضاف أن "فرق الدفاع المدني هرعت وطوقت مكان الحريق للسيطرة عليه".
محمد يوسف
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