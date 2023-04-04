بإستخدام «صياد الليل» .. الجيش الروسي يستهدف قيادات الجيش الأوكراني

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لأداء وعمل مروحية "مي 28" المعروفة باسم "صياد اليل" في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيانها: "نتيجة الطلعات الجوية المنتظمة دمرت القوات الجوية الروسية مواقع قيادة وعربات مدرعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية".

وأوضحت الوزارة أن "المروحيات تطير في تشكيل قتالي مفتوح من أجل حرية المناورة والقيادة، ويتغير مسار المروحيات أثناء الرحلة وهناك كاميرا تحكم تلتقط الضربات الصاروخية".

ويقوم الطاقم الهندسي والفني التابع لمروحيات "مي 28" بصيانة الطائرات وتحميلها بالذخيرة والصواريخ المناسبة، حيث تقوم بغارات جوية على ارتفاع منخفض للغاية حتى لا تلاحظها أنظمة الدفاع الجوي المعادية.