شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائى بتنفيذ "خلع" أجنبى على أرض مصر.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "تنفيذ حكم أجنبى على أرض مصر"، استعرض خلاله حكما قضائيا بتذييل حكم أجنبي أحوال شخصية بالخلع لزوجة مصرية من زوجها صادر من محكمة الطائف بالمملكة العربية السعودية بالصيغة التنفيذية، وذلك حتى يتم استخراج سند رسمى موثق من مصلحة الأحوال المدنية يفيد بأنها مطلقة بعد استيفاء كل السبل من تصديقات وأختام على الحكم الأجنبى وإعمالاَ لمبدأ المعاملة بالمثل بين الدول والاتفاقات الدولية، وإليكم التفاصيل كاملة:

تنفيذ حكم أجنبى على أرض مصر.. مصرية تُقيم دعوى خلع ضد زوجها بالأراضى السعودية والمحكمة تستجيب.. الزوجة تعود لمصر وتحصل على صيغة تنفيذية لتفعيل الحكم.. والحيثيات: لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فى مصر



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