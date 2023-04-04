شكرا لقرائتكم خبر عن النائب يسرى المغازى: الشركة المتحدة تقدم دراما واقعية تمس المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب يسرى المغازى، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الشركة المتحدة قدمت موسما دراميا مختلفا هذا العام عن الأعوام السابقة، إَضافة إلى الموضوعات التى تم إلقاء الضوء عليها ما بين اجتماعى ، كوميدى، وتاريخى ودينى وأعمال فنية عن تضحيات رجال الجيش والشرطة البواسل، وأعمال فنية للأطفال، ومن ثم الشركة قدمت موسما دراميا مختلف.

وأضاف المغازى، أن الأعمال الفنية تشهد قدر كبير من التطور والتنوع، متابعا:" هذا العام نجد دراما اجتماعية متنوعة الأفكار، إضافة إلى استمرار الدراما الوطنية فى الكتيبة ، فنحن أمام مشهد درامى متنوع، وأصبحت الدراما مختلفة فى الشكل والمضمون ترتكز على قضايا حيوية وتلافى الظواهر السلبية إلى جانب تغيير سياسة الاعتماد على النجم الواحد وأصبح العمل الجماعى وهذا أمر إيجابي يفتح المجال لاكتشاف المواهب".

وأكد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الموسم الدرامي هذا العام مختلف كلية ، ومن ثم فإن الشركة المتحدة تقدم تنوع درامى وإنتاج متميز وتهتم بالعناصر الفنية التي تجعلها تقدم وجبة متكاملة، وهذا هو دور الفن الذي يعد القوى الناعمة التى تعتمد عليها الشعوب فى محاربة الأفكار المتطرفة ونشر القيم فى المجتمع من خلال أعمال هادفة تناقش قضايا حقيقة بعيدة عن التكلف والمغالاة وتشويه صورة المجتمع.