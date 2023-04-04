شكرا لقرائتكم خبر عن خطط تطوير الشركة القابضة للسياحة والفنادق على مائدة "اقتصادية النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث لجنة الخطة والموازنة فى اجتماعها المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن تدبير مبلغ مالي لتطوير مناطق العسال وعزبة جرجس وورشة سمعان بحي شبرا.

فى سياق متصل، تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا لها لمتابعة أوضاع وخطط التطوير الخاصة بالشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركات التابعة لها، والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.

أما لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب فتناقش المحور الاجتماعي بشأن تشكيل الوعي المجتمعي ونشر القيم والمبادئ ومحاربة التعصب بشتى صوره.