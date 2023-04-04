زلزال بابوا غينيا الجديدة يودي بحياة 4 أشخاص

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب زلزال عنيف، بلغت قوّته 7 درجات، غرب بابوا غينيا الجديدة، فجر الإثنين، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، حسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

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وقالت الهيئة إنّ الزلزال ضرب بُعيد الساعة الرابعة فجراً بالتوقيت المحلّي، مشيرة إلى أنّ مركزه يقع على بُعد 97 كلم من مدينة ويواك الساحلية وعلى عُمق 62 كلم.

وتسبب الزلزال في تدمير أكثر من 300 منزل، وأدى إلى حدوث شقوق عميقة في الأرض بالقرب من مركز الزلزال في بحيرة تشامبري في الجزء الشمالي من الدولة الواقعة في المحيط الهادئ.

لم يصدر في الحال تحذير من خطر حدوث تسونامي من جرّاء الزلزال.

وأوضحت الهيئة أنّ هذه الطبيعة الرخوة للأرض والتي تسمّى "تسيّل التربة" يمكن

أن تسبّب انهيارات عمودية وأخرى أفقية تنجم عنها أضرار جسيمة.

ويطلق على هذه الحالة اسم "تسيّل التربة" لأنّ الطاقة الناجمة عن الزلزال تُفقد التربة صلابتها فتصبح كالمادة السائلة.

تقع بابوا غينيا الجديدة فوق حزام النار في المحيط الهادئ حيث يؤدّي احتكاك الصفائح التكتونية ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي قويّ.

في فبراير 2018 ضرب هذا البلد زلزال مدمّر بلغت قوته 7,5 درجات تسبّب بانهيارات أرضية وأسفر عن مقتل 125 شخصاً على الأقلّ.

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