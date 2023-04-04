محاكمة ترامب.. منع البث المباشر للجلسة وتوقعات بحدوث احتجاجات

ياسر رشاد - القاهرة - رفضت المحكمة العليا في نيويورك السماح لوسائل الإعلام ببث جلسة الاستماع إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فيما تستعد الولايات المتحدة لأن يمثل ترامب، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة بعدما أصبح أول رئيس يواجه اتهامًا جنائيًا.

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ويتمحور التحقيق حول تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار في العام 2016 للممثلة ستورمي دانييلز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، مقابل تسترها عن علاقة تقول إنها كانت قائمة بينها وبين ترامب قبل عقد من الزمن، فيما ينفي ترامب القضية ويصف الأمر بأنه "حملة اضطهاد".

لم تلتزم ستورمي دانييلز الصمت طويلًا ونشرت كتابًا في 2018 أفشت فيه كامل قصتها معه.

وأدلى محامي ترامب السابق مايكل كوهين بإفادته أمام هيئة المحلفين، علمًا بأنه أكد في عام 2019 أمام لجنة في الكونجرس أنه سدد الأموال بإيعاز صريح من المرشح الجمهوري الذي أعاد له المبلغ ما إن دخل البيت الأبيض.

القضاء يمنع البث المباشر

على الرغم من أن توجيه الاتهام إلى ترامب يعتبر إجراءً عامًا، لكن لا يسمح عادة لكاميرات الأخبار بالبث من داخل قاعة المحكمة.

وقال قاضي المحكمة العليا، خوان ميرشان، إنه سيسمح فقط لخمسة مصورين بالتقاط صور لترامب وقاعة المحكمة قبل بدء الجلسة.

وكتب ميرشان ردًا على طلب وسائل الإعلام: "لا يمكن الطعن في أن هذا الاتهام ينطوي على مسألة ذات أهمية كبيرة، لم يسبق في تاريخ الولايات المتحدة أن وجهت اتهامات جنائية إلى رئيس حالي أو سابق. لقد ولّد اتهام ترامب اهتمامًا عامًا لا مثيل له واهتمامًا إعلاميًا، إن الجمهور يتوق عن حق إلى أدق وأحدث المعلومات المتاحة، والإيحاء بخلاف ذلك سيكون مخادعًا".

وأضاف: "على الرغم من أن طلب وسائل الإعلام كان مفهومًا، إلا أنه يجب الموازنة بين مصالح المؤسسات الإخبارية في توفير أوسع وصول ممكن إلى الإجراءات مقابل المصالح المتنافسة".

وحث محامو ترامب القاضي على رفض طلب وسائل الإعلام بوجود كاميرات في قاعة المحكمة.

وجادلت وسائل الإعلام التي حاولت إدخال الكاميرات إلى قاعة المحكمة بـ"خطورة هذا الإجراء، وبالتالي الحاجة إلى الوصول إلى أوسع نطاق ممكن للجمهور، أمر لا يمكن المبالغة فيه".

وتنبع لائحة الاتهام من التحقيق الذي أجراه المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ في مدفوعات الأموال الصامتة، خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، للنساء اللائي زعمن أنهن لديهن علاقات خارج نطاق الزواج مع ترامب.

الشرطة تتعهد بالاستعداد

بدأت شرطة نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع إقامة حواجز على طول حافة الأرصفة حول برج ترامب

ومبنى محكمة مانهاتن الجنائية في وسط المدينة.

ومن المتوقع حدوث احتجاجات في هذه المواقع وتعهدت الشرطة بالاستعداد.

وحذر عمدة نيويورك إريك آدامز أنصار ترامب وطالبهم بالحفاظ على السلام. ونشرت السلطات المتاريس، وأرسلت إدارة الشرطة أمرًا بالجهوزية لـ35 ألف ضابط، وفقا للصحيفة.

وتقول الصحيفة إن "نيويورك مجهزة بقوة أمنية أكبر من جيوش بعض الدول"، وإنه "سيكون من الصعب على مثيري المشاكل افتعال أحداث مثل أحداث الكابيتول في السادس من يناير عام 2020".

وقال آدامز في مؤتمر صحفي، الاثنين، "في حين قد يكون هناك بعض مثيري المشاكل الذين يفكرون في المجيء إلى مدينتنا غدًا، فإن رسالتنا واضحة وبسيطة، سيطروا على أنفسكم".

أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية

ترامب هو أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية، ومن المقرر أن توجه له الاتهامات وتؤخذ بصماته وتلتقط له الصور في محكمة وسط مانهاتن، وقال محاموه إنه سيدفع ببراءته.

وقضية نيويورك واحدة فحسب من التحقيقات التي تواجه ترامب الذي يرشح نفسه مرة أخرى للرئاسة.

وتحقق وزارة العدل الأمريكية في كل من تصرفات ترامب في انتخابات 2020 واحتفاظه بوثائق سرية للغاية بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021.

من جانبه، ذكر مكتب الرئيس الأمريكي السابق أن ترامب سيعود بعد ذلك إلى فلوريدا ويلقي كلمة في مار الاغو الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش، الأربعاء.

ولدى مثول ترامب أمام المحكمة، سيجري أخذ بصماته، كما ستلتقط له المحكمة صورة التوقيف، فيما استبعدت مصادر أميركية أن يتم تقييد يديه بالأصفاد.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن فريق ترامب قضى نهاية الأسبوع الأخير وهو يعد الخطة التي يراها ملائمة من أجل الدفاع عن الرئيس الجمهوري السابق.

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