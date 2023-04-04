زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب المكسيك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صباح اليوم الثلاثاء، وقوع زلزال في عدة مناطق بالمكسيك بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر.

اقرأ أيضًا.. حقيقة تدفق اللاجئين إلى تركيا بعد الزلزال المُدمر

وأكدت الهيئة الأمريكية أن الإنذار الزلزالي تسبب في إخلاء بعض المباني بالعاصمة كإجراء احترازي.

وأضافت أن مركز الهزة الأرضية كان بالقرب من منتجع بويرتو إسكونديدو المطل على المحيط الهادئ في ولاية أواكساكا الجنوبية.

ولم تعلن السلطات المحلية بعد عن الأضرار التي خلفها الزلزال في الولاية.

وكتب حاكم أواكساكا "سالومون جارا" على تويتر أنه طلب من السلطات "تنفيذ البروتوكولات الأمنية اللازمة" للتحقيق في الأضرار المحتملة.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر الأحد دولة بابوا غينيا الجديدة.

وليست هذه الهزة الأرضية الأولي التي تسجل اليوم، فقد أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، عن تسجيل هزة أرضية

جديدة بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضربت ولاية كاستامونو شمالي تركيا.

وقالت الوكالة على "تويتر": "تم تسجيل زلزال بقوة 4.2 درجة في الساعة 00:24 بالتوقيت المحلي في منطقة إحسان غازي" بالإضافة إلي، وقوع زلزال بقوة 5,5 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل الإندونيسية.

وحسب "روسيا اليوم"، أضاف المركز أن الزلزال تم تسجيله في الساعة 08:40 صباح الأحد بالتوقيت العالمي المتفق عليه في بحر فلوريس على بعد 80 كيلومترا شمال غربي مدينة بيما الإندونيسية التي يقطنها 66,9 ألف شخص.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: