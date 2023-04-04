وفاة وإصابة 31 شخصًا في حادث قطار بهولندا

ياسر رشاد - القاهرة - لقى شخص مصرعه وأصُيب 30 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة، في حادث قطار كان يقل نحو 50 شخصًا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، فيما أفادت خدمات الطوارئ الهولندية بخروج القطار عن مساره بعد أن اصطدم بمعدات بناء على القضبان.

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وخرجت العربة الأمامية للقطار الليلي من مدينة لايدن إلى لاهاي عن مسارها وسقطت في حقل بعد الحادث، بينما انقلبت العربة الثانية واندلع حريق في العربة الخلفية قبل إخماده لاحقا، حسب ما أفادت وكالة (إيه.إن.بي) للأنباء.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن قطار الركاب اصطدم بقطار شحن، وقالت شركة السكك الحديدية الهولندية على تويتر إن القطارات بين لايدن وأجزاء من لاهاي ألغيت بسبب الحادث.

وشوهدت فرق الإنقاذ وهي تنقل المصابين قبل الفجر من موقع الحادث في قرية فورشوتن قرب لاهاي. وقالت خدمات الطوارئ إن الحادث وقع الساعة (0125 بتوقيت جرينتش).

وأبلغ متحدث باسم إدارة الإطفاء الإذاعة الهولندية بأن 19 مصابًا نقلوا إلى المستشفى، فيما قالت خدمات الطوارئ إن بعض الجرحى تلقوا العلاج في موقع الحادث.

وجاء في إشعار لخدمات الطوارئ أن فرق الإنقاذ كانت في موقع الحادث بالقرب

من قرية فورشوتن الواقعة بين لايدن ولاهاي.

وقال شاهد عيان لم يكشف عن هويته لمحطة "أوروب فيست" التلفزيونية المحلية "سمعنا دويا وانقطعت الكهرباء فجأة".

ويعود أسوأ حادث قطار في هولندا إلى الثامن من يناير 1962 عندما اصطدم قطاران في هارملن قرب أوتريخت في وسط البلاد، ما أدى إلى مقتل 93 شخصا وإصابة 52 آخرين.

ووقع الحادث بينما لف ضباب كثيف المنطقة عندما لم يتنبه سائق أحد القطارين لإنذار ضوئي فاصطدم بالقطار الثاني وجهًا لوجه.

وفي العام 2016، قتل شخص وأصيب ستة آخرون عندما اصطدم قطار برافعة في وسط هولندا.

وقتل شخص وجرح 117 آخرين في حادث اصطدام قرب امستردام في أبريل 2012، وأشارت تقارير لاحقة إلى أن السائق لم يحترم إشارة التوقف.

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