وزير الدفاع السوداني يناشد المواطنين بالتكاتف من أجل وحدة الوطن

ياسر رشاد - القاهرة - ناشد الفريق ياسين إبراهيم ياسين، وزير الدفاع السوداني، المواطنين بضرورة ضبط النفس وتجاوز حالة الانغلاق والتوترات والانفتاح نحو فضاءات الحلول الممكنة، التي تعمل على جمع الصف ووحدة الوطن.

جاء ذلك بحضور كل من: "الفريق مالك عقار اير عضو مجلس السيادة الانتقالي وعدد من الوزراء وقادة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى".

وأوضح خلال مخاطبته الافطار السنوي، لوزارة الدفاع اليوم بنادي النفط، أن البلاد تمر بمرحلة صعبة

وتحتاج إلى تكاتف السودانيين والتحلي بالحكمة للعبور بها، إلى بر الأمان لينعم المواطن بالامن والسلام والاستقرار.

وقال ياسين، إن شهر رمضان فرصة طيبة للتلاقي الأخوي وموسما مباركا لإحياء العلاقات الاجتماعية، سائلًا الله أن يأتي رمضان المقبل والبلاد تنعم بالخير والرفاه.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية