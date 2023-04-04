انت الان تتابع خبر لحل مشاكل الإقليم والمركز.. بارزاني يتوجه الى بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم، ورد لـ الخليج 365، أن مسرور بارزاني "سيجتمع في بغداد، مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني".

وأضاف البيان أن "الاجتماع سيشهد التباحث بشأن حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولاسيّما مناقشة المراحل النهائية للاتفاق الخاص بالملف النفطي واستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان".

