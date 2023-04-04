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"موت صامت".. الحكيم يوجه دعوة للحكومة بشأن المخلفات الحربية

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - سياسة
دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء ، الحكومة لإزالة عوائق إنهاء ملف المخلفات الحربية.

وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365 : "في اليوم الدولي لمكافحة الألغام نحث الحكومة وتشكيلاتها المعنية على تسخير جميع الجهود وحلحلة مشاكل التمويل والدعم البشري وإزالة عوائق إنهاء ملف المخلفات الحربية من الألغام وغيرها التي تحصد أرواح الأبرياء وإنقاذهم من براثن هذا الموت الصامت، لاسيما في المناطق الحدودية الشرقية من العراق والمناطق المحررة من داعش الإرهابي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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