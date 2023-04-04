شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تناقش ملف أحقية الزوجة المعاقة فى الجمع بين معاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء طلبي الإحاطة، الأول مقدم من النائبة هند حازم بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها في ملف أحقية الزوجة المعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم.

أما الطلب الثاني مقدم من النائبة عزة حسين بشأن إلغاء المعاش الخاص بالفلاح، وقد تم توجيه الدعوة إلى وزارة التضامن الاجتماعي".

جدير بالذكر أن لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، وافقت مؤخرا على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.

وتتمثل أهداف الاتفاقية فى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة فى مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة وتعزيز مشاركة المرأة فى القوى العاملة، ودعم السكان المهمشين وإدماجهم فى المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، عن طريق زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة، تحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.